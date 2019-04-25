Клопп: в играх с «Барселоной» соперник никогда не будет фаворитом

Главный тренер «Барселоны» Юрген Клопп высказал мнение, что его команда не будет фаворитом в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Мои команды много раз играли с „Реалом“, но никогда — с „Барселоной“. Классно то, что в играх с „Барселоной“ соперник никогда не будет фаворитом. Чтобы преодолеть этот барьер, придётся играть не так, как это делали другие команды. Это привлекает, даже если у меня ещё нет никаких конкретных мыслей по этим матчам», — приводит слова Клоппа Goal.

Первый полуфинальный матч ЛЧ «Барселона» и «Ливерпуль» сыграют 1 мая на «Камп Ноу». Ответная встреча состоится 7 мая на «Энфилде». В предыдущем раунде турнире красные оказались сильнее «Порту» (2:0, 4:1), а сине-гранатовые — «Манчестер Юнайтед» (1:0, 3:0).