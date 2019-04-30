Канчельскис: я тоже хотел бы, чтобы мне сломали нос и заплатили за это миллион

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о деле полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

«Мне как футболисту жалко Кокорина и Мамаева. Давно говорил: отпустите их, ну выпишите штраф! Пусть заплатят по € 2 млн и продолжают играть в футбол. Что же вы делаете? Чего вы там творите? Хотите показать своё величие? Устроили показательный процесс.

Да, Кокорин и Мамаев поступили нехорошо. Ну так накажите деньгами. Пусть заплатят четыре миллиона. Это хорошие деньги. Отдайте их в детские дома, школы, интернаты, больницы, где нуждаются. Почему нет? Какая польза от того, что они сидят в тюрьме? По себе знаю: такие деньги из своего кармана не так легко вытащить.

Инцидент с Гулиевым? Я тоже хотел бы, чтобы мне сломали нос и заплатили за это миллион. Давайте так тогда рассуждать. Но я хочу, чтобы Кокорин и Мамаев играли в футбол, приносили пользу. Футболисты они хорошие. А их мурыжат, убивают», — цитирует Канчельскиса «Спорт день за днём».