Радимов: с опаской жду того дня, когда Кокорину и Мамаеву вынесут приговор

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о деле полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и нападающего «Зенита» Александра Кокорина, которые обвиняются в избиении нескольких человек в Москве.

«Они, конечно же, неправы, но мне кажется, таких историй в нашей стране очень много, и своё наказание они, безусловно, уже получили. Это моё субъективное мнение. Я не юрист, не могу давать правовую оценку случившемуся, но, повторюсь, подобное происходит часто.



Скорее всего, их действительно спровоцировали, иначе они бы не полезли в эту драку. С другой стороны, даже если кто-то тебя задевает, это совсем не значит, что допустимо вести себя таким образом. Всё это неправильно, но я уверен, что ребята всё давно осознали и поняли свою вину. Когда они давали показания, стало понятно, как сильно они переживают и раскаиваются. Поняли, что так поступать недопустимо.



С опаской жду того дня, когда им будут выносить приговор. Очень хочу, чтобы они как можно быстрее вышли на свободу. Да, парни набедокурили, сами это признают, но своё наказание уже понесли», — цитирует Радимова RT.