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Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер» по окончании сезона

Окадзаки объявил о решении покинуть «Лестер» по окончании сезона
Футбол / Англия

Нападающий «Лестер Сити» Синдзи Окадзаки объявил о решении покинуть клуб по окончании нынешнего сезона.

«В «Лестере» я определённо не исполняю роль нападающего. Кажется, во мне видят полузащитника. Но я не чувствую себя полузащитником, когда вижу, какими качествами обладают игроки, выступающие на этой позиции. Поэтому я решил покинуть «Лестер». Я хорошо подумал и захотел попасть в команду, где мне позволят играть нападающего. В этом сезоне у меня уже были такие возможности.

Выбор новой команды будет зависеть только от возможности играть в атаке. Мне 33 года, и пришло время начать всё с нуля. Я понимаю, что в этом возрасте футболистов называют ветеранами, но я чувствую себя иначе», — цитирует Окадзаки 90min.com.

Окадзаки защищает цвета «Лестера» с 2015 года. Японец является чемпионом Англии сезона-2015/16. Ранее он также выступал за «Штутгарт» и «Майнц».

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