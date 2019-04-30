Полузащитник «Лестера» извинился за расисткие шутки

Полузащитник «Лестер Сити» Хамза Чодури извинился за свои сообщения в социальной сети, которые были им написаны в 2013 и 2014 годах. Тогда в «твиттере» футболист опубликовал несколько оскорбительных сообщений, включая расистские шутки.

«Я многому научился как человек в раннем возрасте, чтобы понять, что некоторые из бездумных комментариев, которые я делал в прошлом, являются обидными и оскорбительными. Они не представляют мои истинные убеждения. Мне очень жаль тех, кого я обидел — как в то время, так и после того, как они были распространены.



С тех пор я вырос и многое узнал о жизни, но я согласен с тем, что должен взять на себя ответственность за замечания, которые я сделал в прошлом, и я стану лучше, мудрее», — цитирует Чодури talkSPORT.

В июне 2013 года он написал: «Почему чёрные люди такие быстрые? Потому что медленные находятся в тюрьме".