Венгер: учитывая класс ван Дейка, неясно, как он позволил Суаресу выйти на удар

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер разобрал эпизод с первым голом в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Барселона» – «Ливерпуль» (3:0).



«Когда «Барселона» оказывается в финальной трети поля, она показывают свой класс. Вы видели первый гол. Один шанс – один забитый мяч. Это очень интересный эпизод, потому что ван Дейк играет по Суаресу и должен следовать за ним, чтобы накрыть передачу. Учитывая, что речь идёт о центральном защитнике такого класса, неясно, как он позволил Луису выйти на ударную позицию. В начале эпизода ван Дейк находился в неплохом положении, но потом он просто не стал реагировать на развитие атаки.



В любом случае гол получился прекрасным, потому что передача была фантастической. У вратаря не было возможности перехватить прострел, а мяч направился в пространство между защитником и голкипером. Это было замечательно», — цитирует Венгера Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.



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