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Фердинанд: ван Дейк не сдвинулся с места, когда забивал Суарес. Это преступление

Фердинанд: ван Дейк не сдвинулся с места, когда забивал Суарес. Это преступление
Футбол / Лига чемпионов

Бывший футболист сборной Англии Рио Фердинанд раскритиковал защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка за игру в эпизоде с первым голом в матче первого раунда полуфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0).

«Ван Дейк… Это его ошибка. Он видит Суареса, который рукой показывает, куда нужно отдать пас. Чтобы прочитать такой момент, не нужно особых навыков. Луис находился прямо перед ним – это был его игрок. Но ван Дейк остался на месте и никуда не сдвинулся с него. Это преступление. Находясь в такой позиции, он должен был быть глазами и ушами Матипа», — цитирует Фердинанда Metro со ссылкой на BT Sport.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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