Сульшер: «МЮ» не станет чемпионом в следующем сезоне, важно остаться в топ-6

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер не считает, что его команда сможет стать чемпионом английской Премьер-лиги в следующем сезоне.

«Титул в следующем сезоне? Это нереально. Нельзя неожиданно набрать на 27 очков больше. Мы должны двигаться постепенно.

Нас хотят опередить «Лестер», «Уотфорд», возможно, «Ньюкасл». Важно, чтобы мы оставались впереди этих команд.

«МЮ» нужно подниматься по турнирной таблице, не оглядываясь, потому что большие клубы хотят попасть в топ-6», — приводит слова Сульшера Sky Sports.

За два тура до конца нынешней кампании «красные дьяволы», набрав 65 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Сегодня, 5 мая, «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Хаддерсфилд Таун», начало — в 16:00 мск.