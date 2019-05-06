Кечинов: в этом сезоне «Арсенал» заслуживает пятого места больше «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов оценил шансы красно-белых и тульского «Арсенала» занять пятое место по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«Практика показывает, что зря «Спартак» отдал Ерёменко. Роман в «Спартаке» был не в лучших кондициях, не показывал всего своего потенциала. В «Ростове» же он отлично подготовился, ему там доверились, поверили, что он обретёт свою былую форму. Сейчас он показывает тот футбол, в который умеет играть.



С Бакаевым немного другая ситуация: Зелимхана тогда к играм почти не привлекали. Сейчас он своей игрой доказывает, что уже готов играть в «Спартаке». Его, безусловно, нужно возвращать летом, для «Спартака» он станет усилением. Надеюсь, его там ждут.



«Арсенал» заслуживает пятого места больше «Спартака»? В этом сезоне — да. «Арсенал» показывал более качественную и стабильную игру. Если у «Спартака» были неудачные серии, то у «Арсенала» было меньше провалов. Они очень хорошо играют в атаке, и футбол у них более комбинационный. Поэтому на данный момент пятого места больше заслуживает именно «Арсенал»», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Серафимой Свердловой.