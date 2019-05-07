Робертсон: с «Барселоной» нужно провести идеальный матч и чуть-чуть удачи

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился ожиданиями перед ответным полуфиналом Лиги чемпионов с «Барселоной». В первой игре испанский клуб победил со счётом 3:0.



«Нам нужно провести идеальный матч и чуть-чуть удачи. Считаю, они будут думать о ещё одном голе, чтобы убить интригу. Мы верим в себя, но проигрывать три мяча „Барселоне“ — это нечто иное, чем забить победный гол в концовке. Будем биться до конца и не сдадимся. Это единственное, что мы можем сделать. Нам нужно выложиться на все 100%, — цитирует Робертсона Sky Sports.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

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