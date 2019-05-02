Робертсон: «Ливерпуль» относительно хорошо справился с Месси

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон после поражения от «Барселоны» в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов прокомментировал игру форварда соперников Лионеля Месси. Он оформил дубль.

«Мы знаем, насколько хорош Месси. Он является лучшим игроком в мире, но, думаю, относительно хорошо с ним справились. Он забил в пустые ворота, а его удар со штрафного – мировой класс, вы не в состоянии помешать этому мячу. Сколько раз он уже забивал похожие голы. Это первоклассный футболист, но надеюсь, что сдержим его во вторник», — цитирует Робертсона Goal.

Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».