«Бавария» ещё не приняла решения относительно выкупа Хамеса

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сообщил, что руководство клуба ещё не приняло решения относительно выкупа полузащитника Хамеса Родригеса у мадридского «Реала».

Колумбиец выступает за действующий чемпионов Германии на правах аренды. По окончании нынешнего сезона «Бавария» может выкупить его за € 42 млн.

«Нет, мы ещё не приняли решения. Хамес попросил меня поговорить об этом, но мы ещё ничего не обсуждали. В ближайшее время у нас состоится разговор, а затем мы продолжим следить за ситуацией. Мне он нравится. Я всегда так говорил», — приводит слова Румменигге Bild.

В этой кампании Родригес забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи в 20 матчах немецкой Бундеслиги.