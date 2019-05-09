Джано: в этом сезоне из-за травмы не сыграю, но всё могло быть гораздо хуже

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе прокомментировал своё состояние после полученной травмы.

«Мне сделали МРТ — травма у меня несерьёзная, просто после «крестов» бывает небольшой отёк у колена, чувствую небольшой дискомфорт. В оставшихся трёх матчах я уже не сыграю, думаю, даже в стыках, если «Крылья» будут там играть, я помочь не смогу – не успею набрать форму. Сразу после травмы я выйти не смогу, так что, можно сказать, выбыл до конца сезона. Но всё могло быть гораздо хуже – после «крестов» повторная операция была у Зобнина, а сейчас у Жиго. Это такая травма, после которой появляются болячки, но, к счастью, у меня маленький отёк и ничего страшного», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.