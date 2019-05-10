Выступление Лещенко и Сигурдссон на носилках. Фото с матча «Динамо» — «Ростов»

Сегодня, 10 мая, «Динамо» на стадионе «Арена Химки» принимало «Ростов» в рамках 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Командам так и не удалось открыть счёт и встреча в итоге завершилась нулевой ничьей.



Отметим, что на 84-й минуте травму получил защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон, которого унесли с поля на носилках, поэтому гостям пришлось доигрывать матч вдесятером.



После этого матча в активе бело-голубых теперь 31 очко, и с этим показателем они по-прежнему занимают в турнирной таблице Премьер-Лиги 12-е место. У подопечных Валерия Карпина теперь 38 баллов, и они смогли обойти в таблице «Оренбург», поднявшись на седьмую позицию.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.