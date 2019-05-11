Трабукки: никого не должно волновать, сколько я заработал на «Спартаке»

Футбольной агент Марко Трабукки опроверг информацию, что сотрудничество с московским «Спартаком» принесло ему и другим агентам € 25 млн.

«К сожалению, это неправда. 25 млн евро — это сумма, которую «Спартак» потратил на трансферы в предыдущий год. Сколько лично я заработал — это никого не должно волновать. С каждой сделки я получал разумную комиссию за свою работу. Естественно, агенты, привозившие футболистов, заработали гораздо больше меня. Я представлял интересы «Спартака» и привёл этих агентов. Часть комиссии, которую считали нужной, они давали мне», — сказал Трабукки в эфире телеканала «Матч Премьер».

Завтра, 12 мая, «Спартак» проведёт матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 16:30 мск.