На стадионе «Динамо» завершили прошивку газона

Компания SIS Pitches в своём «твиттере» объявила о завершении прошивки газона реконструированного стадиона «Динамо».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что 16 мая комиссия Российской Премьер-Лиги проверит состояние поля стадиона «Динамо».

По результатам проверки будет принято решение о возможности проведения на стадионе матча заключительного, 30-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и с тульским «Арсеналом».

Встреча «Динамо» — «Арсенал» состоится 26 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.



Напомним, что стадион «Динамо» реконструировался с 2008 года. Ранее из-за неудовлетворительного состояния поля все домашние встречи московского клуба были перенесены на стадион «Арена Химки», хотя изначально планировалось открыть новую арену 10 марта матчем «Динамо» — «Спартак».