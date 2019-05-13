Каррера может возглавить иранский клуб «Эстегляль»

Иранский «Эстегляль» проявляет интерес к итальянскому тренеру Массимо Каррере. Об этом сообщает Tasnim News Agency.

В конце апреля клуб отправил в отставку немецкого наставника Винфрида Шефера из-за неудовлетворительных результатов. До конца сезона командой будет руководить его помощник Фархад Маджиди.

При этом генеральный директор «Эстегляля» Амир Хоссейн Фати сообщил, что Маджиди не останется во главе команды на следующий сезон.

Напомним, 55-летний Каррера с 2016 по 2018 год тренировал «Спартак». Под его руководством московский клуб в первом сезоне стал чемпионом России, завоевав золотые медали впервые после 16-летнего перерыва. В следующем сезоне Каррера выиграл со «Спартаком» Суперкубок России.