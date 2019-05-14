«Барселона» не отпустит Коутиньо дешевле, чем за £ 100 млн

«Барселона» не отпустит из команды бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо дешевле, чем за £ 100 млн (около € 116 млн), сообщает Daily Mail.

Ранее в СМИ появилась информация, что одним из претендентов на хавбека является «Челси», однако это будет возможным, если лондонцы смогут добиться снятия запрета на трансферы.

Также сообщалось, что каталонский клуб намерен заполучить форварда Антуана Гризманна, предложив за него Коутиньо.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Коутиньо сыграл 53 матча, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Недавно у 26-летнего футболиста было выявлено растяжение двуглавой мышцы бедра правой ноги. Ожидается, что восстановление бразильца займёт около 10 дней.