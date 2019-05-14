СМИ: «Барселона» предложила «Атлетико» обменять Коутиньо на Гризманна

«Барселона» и «Атлетико» готовят сделку по обмену игроками, сообщает Don Balon. По информации издания, каталонский клуб намерен заполучить форварда Антуана Гризманна, предложив за него полузащитника Филиппе Коутиньо. Хавбек уже дал согласие на трансфер.

В нынешнем сезоне на клубном уровне Коутиньо сыграл 53 матча, забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года. Ранее появилась информация, что чемпион Испании будет готов рассмотреть продажу футболиста за € 105 млн.

Ранее в СМИ сообщалось, что после вылета из Лиги чемпионов сине-гранатовые предпримут новую попытку приобрести Гризманна. Наряду с защитником «Аякса» Матейсом де Лигтом француз будет главной трансферной целью каталонского клуба ближайшим летом.