Балаков возглавил сборную Болгарии

Новым главным тренером сборной Болгарии назначен наставник «Этыра» Красимир Балаков. Об этом сообщает официальный сайт Болгарского футбольного союза.

Балаков будет руководить командой в матчах отборочного турнира Евро-2020 с Чехией (7 июня) и Косово (10 июня).



«Я очень надеюсь, что общими усилиями мы внесём свой вклад в стиль игры команды, сделаем его привлекательным, и я действительно верю, что он может быть успешным», — сказал Балаков.

В стартовых турах отбора чемпионата Европы-2020 Болгария добилась ничьих с национальными командами Черногории (1:1) и Косово (1:1). После двух туров болгары, набрав два очка, занимают второе место в турнирной таблице группы.

53-летний Балаков в бытность футболистом провёл 92 матча за сборную Болгарии и забил 16 голов.