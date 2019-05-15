«Урал» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» и вышел в финал Кубка России

В ответном матче 1/2 финала Кубка России тульский «Арсенал» принимал «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2.



Уже на 1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. На 23-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота хозяев, однако полузащитник екатеринбургской команды Отман Эль-Кабир не сумел его реализовать. Но уже через минуту Эль-Кабир увеличил преимущество гостей в счёте. На 34-й минуте Бикфалви получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле, оставив «Урал» в меньшинстве. На 58-й минуте защитник «Урала» Вараздат Ароян отправил мяч в собственные ворота. Через 9 минут хавбек тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов сравнял счёт.



Первая встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу «Урала». Таким образом, «Урал» вышел в финал Кубка России, а тульский «Арсенал» завершил выступление в турнире.