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«Урал» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» и вышел в финал Кубка России

«Урал» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» и вышел в финал Кубка России
Футбол / Кубок России 0

В ответном матче 1/2 финала Кубка России тульский «Арсенал» принимал «Урал». Встреча состоялась на стадионе «Арсенал» в Туле и завершилась со счётом 2:2.

Уже на 1-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви. На 23-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота хозяев, однако полузащитник екатеринбургской команды Отман Эль-Кабир не сумел его реализовать. Но уже через минуту Эль-Кабир увеличил преимущество гостей в счёте. На 34-й минуте Бикфалви получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле, оставив «Урал» в меньшинстве. На 58-й минуте защитник «Урала» Вараздат Ароян отправил мяч в собственные ворота. Через 9 минут хавбек тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов сравнял счёт.

Первая встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 1:0 в пользу «Урала». Таким образом, «Урал» вышел в финал Кубка России, а тульский «Арсенал» завершил выступление в турнире.

Кубок России. 1/2 финала. 2-й матч
15 мая 2019, среда. 19:00 МСК
Арсенал
Тула
2 : 2
Урал
Екатеринбург
0:1 – Бикфалви – 1, 0:2 – Эль-Кабир – 24, 1:2 – Ароян – 58 (автогол), 2:2 – Мирзов – 67
Удаления: нет – Бикфалви, 34
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