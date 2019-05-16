Игроки «Дерби» потроллили Бьельсу, посылавшего шпионов на тренировки соперников
После победы в ответном полуфинальном матче плей-офф Чемпионшипа за право выхода в Премьер-лигу с «Лидсом» (4:2) игроки «Дерби Каунти» потроллили главного тренера соперников Марсело Бьельсу.
Ранее наставник команды из Лидса перед игрой с «баранами» посылал своего помощника, чтобы тот тайно отсматривал тренировки оппонентов. Игроки «Дерби Каунти» припомнили это по завершении противостояния в плей-офф Чемпионшипа. Футболисты гостей перед телекамерами сымитировали слежку в бинокль.
Фото доступно в "твиттере" журналиста Мэттью Стейнджера.
В финале плей-офф Чемпионшипа за право выхода в Премьер-лигу «Дерби Каунти» встретится с «Астон Виллой», которая оказалась сильнее «Вест Бромвич Альбион» (2:1, 1:1).
В финале плей-офф Чемпионшипа сыграют команды Лэмпарда и Терри
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