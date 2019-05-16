«Динамо» — болельщикам: 26 мая начинается новый этап в жизни клуба

«Динамо» в преддверии домашнего матча 30-го тура Премьер-лиги с «Арсеналом» обратилось к своим болельщикам. Встреча состоится 26 мая.

«Сегодня, 16 мая, совместная комиссия РПЛ/РФС по допуску футбольных полей, осмотрев газон на ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина, дала разрешение на проведение матчей. В этой связи руководством «Динамо» совместно с управляющей компанией «Динамо» было принято решение, что матч открытия ВТБ Арены – Центрального стадиона «Динамо» имени Льва Яшина состоится 26 мая (билеты поступят в продажу в том числе онлайн в ближайшие дни).



Мы отлично понимаем, что возвращение домой – это поистине историческое, долгожданное событие для каждого динамовского болельщика. Вы знаете, что футбольный клуб готовился организовать торжества, достойные статуса первого матча на обновлённой арене, ещё в начале марта, однако по известным причинам тогда сделать этого не удалось. 26 мая начинается новый этап в жизни футбольного клуба «Динамо», и первый шаг мы хотим сделать красивым. Именно поэтому мы запланировали ряд мероприятий, которые помогут создать атмосферу настоящего праздника для команды и болельщиков.



Матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» мы откроем гала-презентацией нового гимна „Динамо“, написанного нашим давним и преданным болельщиком, певцом, композитором, блюз- и рок-музыкантом Николаем Арутюновым. Это будет красочная и по-домашнему трогательная церемония для вас, болельщики «Динамо», и непосредственно с вашим участием. Одновременно мы приступаем к подготовке динамовского мегапраздника с большим набором интересных задумок и ярким, оригинальным оформлением. Это важное историческое событие состоится в день первого домашнего матча Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 и пройдёт для всех нас под эгидой долгожданного и полноценного возвращения домой. Вместе с вами, дорогие наши болельщики! С теми, кто всегда искренне и самоотверженно поддерживает любимую команду! Это будут ваши праздники. И 26 мая, и в июле, когда стартует следующий чемпионат страны», — говорится в обращении на официальном сайте клуба.