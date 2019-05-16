«Барселона» потеряла из-за травмы тер Штегена

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил травму. Об этом сообщает официальный "твиттер" каталонского клуба.

У 27-летнего вратаря возникли проблемы с правым коленом. По этой причине немец не может принимать участие в тренировках. Сроки возвращения футболиста в строй будут зависеть от того, как будет проходить процесс его восстановления.

В текущем сезоне на клубном уровне тер Штеген принял участие в 49 матчах и пропустил 43 мяча. В 23 играх он оставлял свои ворота сухими. Контракт вратаря с «Барселоной» рассчитан до лета 2022 года. В каталонский клуб тер Штеген перешёл летом 2014 года из мёнхенгладбахской «Боруссии». Трансфер игрока обошёлся сине-гранатовым в € 12 млн. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость голкипера составляет € 80 млн.