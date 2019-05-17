УЕФА: нашей приоритетной задачей является ликвидация расизма и гомофобии

Для Союза европейских футбольных ассоциаций приоритетной задачей является ликвидация расизма и гомофобии. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос о приоритетах в борьбе против дискриминации. 17 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией.
«Для нашей организации приоритетной задачей является ликвидация расизма и гомофобии, Дискриминационное поведение, включая гомофобию, недопустимо на соревнованиях УЕФА. Статья 14 Дисциплинарного регламента УЕФА минимальным наказанием за такое нарушение определяет частичное закрытие стадиона.
УЕФА предпринял ряд инициатив по защите ЛГБТ в футболе. Например, в декабре 2017 года Лиам Дэвис, единственный открытый футболист-гей в Великобритании, был представлен в кампании УЕФА #EqualGame (равная игра), которая способствует разнообразию, вовлечённости и доступности в футболе», — цитирует телеканал «360» пресс-службу УЕФА.
- 17 мая 2019
-
11:31
-
11:25
-
11:06
-
11:04
-
10:41
-
10:40
-
10:24
-
10:23
-
10:05
-
10:01
-
09:43
-
09:38
-
09:25
-
09:22
-
09:09
-
08:50
-
08:41
-
08:20
-
08:07
-
07:20
-
07:00
-
06:30
-
06:14
-
05:35
-
05:16
-
05:00
-
04:35
-
04:15
-
04:00
-
03:44
-
03:24
-
03:04
-
02:45
-
02:30
-
01:49