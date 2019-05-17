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УЕФА: нашей приоритетной задачей является ликвидация расизма и гомофобии

УЕФА: нашей приоритетной задачей является ликвидация расизма и гомофобии
Футбол 0

Для Союза европейских футбольных ассоциаций приоритетной задачей является ликвидация расизма и гомофобии. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА, отвечая на вопрос о приоритетах в борьбе против дискриминации. 1​7 мая отмечается Международный день борьбы с гомофобией.

«Для нашей организации приоритетной задачей является ликвидация расизма и гомофобии, Дискриминационное поведение, включая гомофобию, недопустимо на соревнованиях УЕФА. Статья 14 Дисциплинарного регламента УЕФА минимальным наказанием за такое нарушение определяет частичное закрытие стадиона.

УЕФА предпринял ряд инициатив по защите ЛГБТ в футболе. Например, в декабре 2017 года Лиам Дэвис, единственный открытый футболист-гей в Великобритании, был представлен в кампании УЕФА #EqualGame (равная игра), которая способствует разнообразию, вовлечённости и доступности в футболе», — цитирует телеканал «360» пресс-службу УЕФА.

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