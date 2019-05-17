«ПСЖ» интересуется Фирмино, но «Ливерпуль» не отпустит игрока

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино попал в сферу интересов «Пари Сен-Жермен», сообщает BBC.
Видеть 27-летнего футболиста в команде хочет лично главный тренер парижан Томас Тухель. Однако, по словам издания, вероятность трансфера крайне низка, поскольку бразилец является одним из ключевых игроков красных и клуб не станет отпускать его даже в случае выгодного предложения.
Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года, после перехода из «Хоффенхайма». В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 12 голов (1 – с пенальти) и 6 результативных передач. Также в активе Роберто 4 мяча и 1 пас в 11 встречах Лиги чемпионов. Красным предстоит сыграть в финале турнира, их соперником будет «Тоттенхэм Хотспур».
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