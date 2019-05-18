Гончаренко: Игнашевич и В. Березуцкий могли ещё поиграть, Алексею было тяжелее

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался о решении бывших защитников команды — Василия и Алексея Березуцких, а также Сергея Игнашевича — завершить карьеру прошлым летом.
«Мы понимали, что Березуцкие и Игнашевич рано или поздно закончат играть, но всё равно получилось неожиданно. На летнем сборе в Австрии у нас тренировалось только 12 человек. Тем не менее работа шла: необходимо было строить новую команду. А дальше увидели новичков в ЦСКА, поняли их потенциал, да и футболисты в себя поверили. На юношеском задоре так и выступили в чемпионате России и в Лиге чемпионов. Насколько быстро ушли ветераны — настолько же быстро мы постарались «влить» новичков.
Вася Березуцкий мог бы поиграть ещё несколько сезонов. Алексею было бы потяжелее: у него много травм в последнее время. Мне казалось, Сережа Игнашевич вполне способен был продлить карьеру, но закончить её после домашнего мундиаля — правильное решение, его нужно уважать. Переубедить их было практически невозможно", — цитирует Гончаренко еженедельник «Футбол».
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