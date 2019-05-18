ЦСКА — «Ахмат»: прогноз Егора Титова на матч 29-го тура РПЛ в Москве

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА — «Ахмат» в 29-м туре РПЛ сезона-2018/19. Встреча состоится в субботу, 18 мая, на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве.



Ставка: обе забьют за 2.35



«ЦСКА под конец сезона растерял свои позиции. Всё-таки молода эта команда, чтобы попадать в Лигу чемпионов. Совсем нет людей, на которых можно положиться, это касается почти всех линий, за исключением вратарской. По игре с «Зенитом» была видна разница. Счёт даже удалось открыть, но в итоге всё равно поражение случилось. «Зенит» был солиднее, играл более интересно.



«Ахмату» вроде бы ничего не нужно в концовке сезона, но он ни в одном матче не делает подарков своим соперникам, борется до конца. Обыграл «Крылья Советов» на своём поле, хотя самарцам очки были нужнее, не проиграл «Динамо» в гостях. Да и с лидерами смотрелся прилично, отнял очки у «Зенита». В конце сезона редко кому такое удаётся. К сожалению, из-за травмы на очень длительный срок выбыл Раванелли. Это игрок, к которому присматривались наши сильнейшие клубы. «Ахмату» нужно искать замену.



В этой игре жду, что обе команды забьют. ЦСКА в последнее время очень многое позволяет соперникам у своих ворот. Почти нет встреч, в которых «армейцы» не пропускают. У «Ахмата» есть Мбенг, да и вообще неплохо отлажена контратакующая игра. Ну а ЦСКА обязан дома забивать, если хочет попасть в еврокубки по итогам чемпионата».