Удаление Страндберга и дубль Ан. Миранчука — в видеообзоре матча «Урал» — «Локо»

В матче 29-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» и московский «Локомотив» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Владимир Москалёв из Воронежа.
Счёт был открыт на 21-й минуте — автором гола стал Антон Миранчук с передачи Рифата Жемалетдинова. На 39-й минуте равновесие восстановил Андрей Панюков с паса Эрика Бикфалви. В начале второго тайма Эль-Кабир вывел хозяев вперёд. На 64-й минуте счёт сравнял Антон Миранчук, реализовав 11-метровый. С 66-й минуты «Урал» играл вдесятером из-за удаления Стефана Страндберга.
«Локомотив», набрав 53 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (35) — на 11-м месте.
В заключительном, 30-м туре «Локомотив» на своём поле сыграет с «Уфой». «Уралу» предстоит гостевая встреча с «Анжи». Оба матча состоятся 26 мая.
Видео доступно на канале «Матч Премьер» в Rutube.
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