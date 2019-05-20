«Рубин» и «Анжи» не выявили победителя в матче РПЛ
Прозучал финальный свисток в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Рубин» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча прошла на стадионе «Казань Арена» в Казани и завершилась со счётом 0:0.
«Рубин», набрав 36 очков, продолжает занимать 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. В свою очередь «Анжи» (21) поднялся с последней, 16-й строчки на 15-ю. С таблицей Российской Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».
В заключительном, 30-м туре чемпионата «Рубин» в гостях сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 26 мая на стадионе «ФК Краснодар», стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Анжи» завершит сезон домашней встречей с екатеринбургским «Уралом», которая пройдёт на «Анжи-Арене» в Каспийске и начнётся в 14:00 мск.
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