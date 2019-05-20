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«Аякс» объявил о переходе аргентинского защитника

«Аякс» объявил о переходе аргентинского защитника
Футбол / Южная Америка 0

«Аякс» на официальном сайте объявил о переходе аргентинского защитника клуба «Дефенса и Хустисия» Лисандро Мартинеса.

21-летний аргентинский игрок подписал контракт с амстердамским клубом на 4 года, до 30 июня 2023 года. Заключённое соглашение включает в себя опцию продления контракта на сезон. Контракт Мартинеса с «Аяксом» вступит в силу 1 июля текущего года. Сегодня, 20 мая, утром аргентинский игрок прошёл медицинское обследование в амстердамском клубе.

Мартинес выступал в составе аргентинского клуба «Дефенса и Хустисия» с 2018 года. В сезоне 2019 года аргентинский игрок принял участие в 25 матчах и забил 2 гола. В марте 2019 года защитник получил первый вызов в национальную команду Аргентины.

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