Юристы допускают, что подруга Кокорина и Мамаева выпала из окна из-за процесса

Команда практики «Форензик. Адвокатские расследования» совместно с коллегами из ассоциированного офиса в Праге ведут расследование по произошедшему с Екатериной Бобковой на предмет возможной связи с делом футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Петру Виноградову сообщили в пресс-службе адвокатского бюро «Бишенов и Партнёры».

Напомним, что Бобкова, свидетель по делу Мамаева и Кокорина, получила серьёзные травмы. Находясь на отдыхе в Праге, она выпала из окна гостиницы. В настоящий момент врачи дают прогнозы, что россиянка будет жить. Однако восстанавливать здоровье до нормального уровня придётся долго.



Бобкова на суде сообщила, что легла на водителя Виталия Соловчука, защищая его от ударов. Кроме того она утверждала, что целовалась с Кокориным в кафе «Кофемания», но затем назвала себя приверженкой нетрадиционной сексуальной ориентации.