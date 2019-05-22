Регилон: даю 100%, что «Реал» выиграет один из трёх трофеев в следующем сезоне

Защитник «Реала» Серхио Регилон дал обещание, что его команда завершит следующий сезон как минимум с одним выигранным трофеем. Футболист рассказал также о ситуации со своим будущим.
«Мы выиграем один из трёх трофеев в следующем году, даю сто процентов.
У меня есть предложения из-за границы, из Европы. Я предпочитаю поиграть за границей, но прежде всего я бы хотел остаться в «Реале». Ходит много слухов, но всё зависит от руководства клуба. Я знаю, что клуб очень рад тому, чего я достиг в этом году. Я верю в себя, в то, чего добился, в тренера, в свой контракт. Думаю, что мы придём к хорошему решению для всех.
Наш разговор с тренером является конфиденциальным, но я остался очень доволен двумя встречами с ним. Я очень спокоен. Моя цель — остаться в «Реале». Но посмотрим, что случится. Лето очень длинное, и всё может случиться, но я очень спокоен.
Что касается будущих трансферов, то кажется, что придёт новая футбольная команда! Но эта тема меня не касается. Я очень доволен своими партнёрами по команде. Мы знаем, что можем играть гораздо лучше. Но, конечно, мы поприветствуем всех, кто придёт», — цитирует Регилона Goal.
- 22 мая 2019
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