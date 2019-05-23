Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Оренбург» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Конте попросил «Интер» приобрести Мозеса

Конте попросил «Интер» приобрести Мозеса
Футбол / Италия 0

Защитник лондонского «Челси» Виктор Мозес, выступающий на правах аренды в «Фенербахче», может перейти в «Интер», сообщает FC Inter News. По информации издания, приобрести игрока попросил Антонио Конте, который в ближайшее время должен возглавить клуб. Сумма потенциального трансфера составит € 12 млн.

Конте знаком с Мозесом по работе в «Челси». При итальянском специалисте нигериец был игроком основного состава, заняв место на позиции выдвинутого крайнего защитника. В текущем сезоне в 21 матче на его счету три гола и результативная передача.

28-летний Мозес перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Уигана». Сумма трансфера составила € 11,5 млн. В составе лондонского клуба он становился чемпионом Англии, обладателем Кубка Англии, а также победителем Лиги Европы. За сборную Нигерии Мозес провёл 38 матчей и стал автором 12 забитых мячей.

«Фенербахче» объявил о переходе защитника «Челси» Мозеса
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент