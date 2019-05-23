Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин продлил контракт со своей командой. Как сообщает пресс-служба швейцарского клуба, новое соглашение между 23-летним голкипером рассчитано на три сезона.

Прежнее соглашение российского футболиста со «Сьоном» истекало летом нынешнего года. Напомним, что Митрюшкин перешёл в швейцарский клуб в 2016 году из «Спартака».



В ноябре 2017 года вратарь повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0) 26 ноября 2017 года. 4 декабря 2017 года он успешно перенёс операцию на колене. Изначально «Сьон» сообщал, что на восстановление после травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако с ноября 2017 года вратарь так и не принял участия ни в одном матче за клуб.