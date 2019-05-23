Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин продлил контракт со своей командой. Как сообщает пресс-служба швейцарского клуба, новое соглашение между 23-летним голкипером рассчитано на три сезона.
Прежнее соглашение российского футболиста со «Сьоном» истекало летом нынешнего года. Напомним, что Митрюшкин перешёл в швейцарский клуб в 2016 году из «Спартака».
В ноябре 2017 года вратарь повредил хрящевую ткань левого коленного сустава в матче чемпионата Швейцарии с «Грассхоппером» (3:0) 26 ноября 2017 года. 4 декабря 2017 года он успешно перенёс операцию на колене. Изначально «Сьон» сообщал, что на восстановление после травмы голкипер потратит от четырёх до шести месяцев, однако с ноября 2017 года вратарь так и не принял участия ни в одном матче за клуб.
Голкипер «Сьона» Митрюшкин, не игравший с 2017 года, вернулся к тренировкам
- 23 мая 2019
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