Глава «ПСЖ» обвинён во взятке при выборе страны-хозяйки ЧМ по лёгкой атлетике

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи столкнулся с проблемами с законом, сообщает BBC со ссылкой на AFP.
Французский суд обвинил главу парижского клуба в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2019 году. По версии следствия, в 2011 году фирма Oryx Qatar Sports Investment, которой владеют Аль-Хелаифи и его брат Халид, перевела $ 3,5 млн на счёт компании сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Катар претендовал на проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2017 и 2019 годах и сумел заполучить право на второй турнир. Соревнования двухлетней давности прошли в Лондоне.
Ранее сообщалось, что катарские владельцы «ПСЖ» могут покинуть клуб из-за его неудач в еврокубках и отношения со стороны французских футбольных властей.
- 23 мая 2019
-
16:12
-
16:04
-
15:58
-
15:47
-
15:21
-
15:17
-
15:00
-
14:54
-
14:45
-
14:45
-
14:33
-
14:27
-
14:12
-
13:57
-
13:49
-
13:47
-
13:28
-
13:17
-
13:13
-
13:10
-
13:08
-
13:05
-
12:44
-
12:32
-
12:26
-
12:05
-
11:52
-
11:52
-
11:40
-
11:26
-
11:18
-
11:10
-
10:59
-
10:45
-
10:30