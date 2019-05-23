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Глава «ПСЖ» обвинён во взятке при выборе страны-хозяйки ЧМ по лёгкой атлетике

Глава «ПСЖ» обвинён во взятке при выборе страны-хозяйки ЧМ по лёгкой атлетике
Футбол / Франция 0

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи столкнулся с проблемами с законом, сообщает BBC со ссылкой на AFP.

Французский суд обвинил главу парижского клуба в коррупции при выборе места проведения чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2019 году. По версии следствия, в 2011 году фирма Oryx Qatar Sports Investment, которой владеют Аль-Хелаифи и его брат Халид, перевела $ 3,5 млн на счёт компании сына бывшего президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Катар претендовал на проведение чемпионата мира по лёгкой атлетике в 2017 и 2019 годах и сумел заполучить право на второй турнир. Соревнования двухлетней давности прошли в Лондоне.

Ранее сообщалось, что катарские владельцы «ПСЖ» могут покинуть клуб из-за его неудач в еврокубках и отношения со стороны французских футбольных властей.

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