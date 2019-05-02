«ПСЖ» могут оставить без денег. Катарские инвесторы недовольны

У «ПСЖ» этой весной все максимально плохо. Началось, как обычно, с вылета из Лиги чемпионов. Очередная драма в еврокубках пока не привела к смене тренера, но к этому все идет. Если в марте руководство клуба публично говорило о доверии к Томасу Тухелю, то к маю ситуация изменилась. L’Equipe опубликовал инсайд о том, что тренер вступил в конфликт с игроками, которые перестали достаточно уважать его. Сезон для «ПСЖ», по сути, был закончен уже несколько недель назад, требовалось на автомате докатить до титула чемпионов Франции. Эту задачу выполнили уже к 21 апреля, и игроки расслабились. В шести последних играх «ПСЖ» выиграл лишь однажды, потерпел три гостевых поражения подряд – унизительная статистика. Тухель считает, что это вина футболистов, которые раньше времени ушли в отпуск.
Глобально никуда не делся конфликт главного тренера с менеджментом клуба, отвечающим за комплектование команды. Ни тренер, ни остальные футболисты недовольны приобретением Леандро Паредеса, считая его игроком недостаточно уровня для «ПСЖ». Но в какой-то момент у тренерского штаба просто не было другого варианта кроме использования аргентинца. Но летом Тухель ждет изменений состава, на которые ему не готовы выделять очередную баржу денег.
Более того, издание Le Parisien бомбануло инсайдом о том, что через пару лет «ПСЖ» вообще может оказаться в непривычной для себя ситуации нищего клуба. Тамим бин Хамад аль-Тани, владелец клуба, очень недоволен информационным фоном, который создается вокруг клуба и средств, в него вкладываемых.
Как все было: в 2011 году катарские шейхи всерьез пришли в европейский футбол. Сделано это было сразу через главный клуб одного из ключевых городов Европы. «ПСЖ» в тот момент был в долгах и не видел вариантов их погашения. Появление Аль-Тани и его фонда Qatar Sports Investments спасло и улучшило ситуацию. Сами катарцы надеялись, что инвестиции в самый популярный вид спорта на планете помогут изменить их негативный имидж, сложившийся в Европе и США. «ПСЖ» был только первым этапом большой работы, пик которой планируется на ЧМ-2022.
Но шейхи не учли слишком много деталей. Например, что недостаточно завалить футбольный клуб деньгами для побед во всех турнирах. Что успешная футбольная команда – проект, требующий денег, времени и специалистов. А еще они не учли того, что в футболе уже были парни с деньгами, которые долго сочиняли свои правила и следовали им. И оказалось, что если прийти к этим парням с еще бОльшими деньгами, тебе не будут рады. В какой-то момент против «ПСЖ» была целая испанская Ла Лига, взбесившаяся после переезда в Париж из Барселоны Неймара.
Хавьер Тебас, многолетний руководитель Ла Лиги, публично высказывал мысль, что с катарскими инвесторами все правила трансферного рынка перестают работать. «Даже если игрок невероятно дорогой, они просто открывают газовый кран чуть сильнее – и вот уже готов бюджет сделки», – ругался чиновник. И многие, конечно, его поддерживали.
Фактически «ПСЖ» так и не стал большим клубом, в котором стремятся играть все молодые футболисты мира. Получилась только какая-то промежуточная стадия между Китаем и топ-командами Европы: можно зарабатывать деньги, но одновременно бороться за Лигу чемпионов и жить в Париже. При этом постоянно появляются слухи о том, что все молодые звезды «ПСЖ» хотят уехать играть в Англию или Испанию.
По информации Le Parisien сейчас Аль-Тани чувствует себя обиженным и разочарованным. Клуб не добивается нужных результатов, имидж только портится, а критики становится все больше. Очевидно, что действия «ПСЖ» при всем негативе вернули популярность французскому чемпионату. Людям интересно еженедельно смотреть на Неймара, Мбаппе и Ди Марию. Но вместо благодарности катарские инвесторы получают только ругательства. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля вообще ненавидит парижан и их деньги и не устает об этом говорить. С 2011 года изменилась политическая ситуация: как в стране, так и в УЕФА. Николя Саркози и Мишель Платини были намного более открыты и лояльны к катарским инвестициям, чем нынешние руководители.
С проведением чемпионата мира у Аль-Тани пропадет последняя стратегическая мотивация поддерживать «ПСЖ». Главный турнир в истории страны состоится, потребуется по максимуму выжимать максимум из последствий. До этого срока прекращение финансирования парижской команды невозможно, но дальше инвесторы рассматривают варианты. Например, вложить в деньги в не настолько большой клуб с меньшими амбициями. Сегодня уже появились сообщения о переговорах между Qatar Sports Investments и «Ромой», но эту новость опроверг президент римлян Джеймс Паллотта. В любом случае понятны намерения катарцев. Им нужен либо стабильный, либо успешный, либо недорогой проект. Если «ПСЖ» за ближайшие сезоны хотя бы раз не привезет в Париж Кубок чемпионов, деньги кончатся.