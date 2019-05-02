«ПСЖ» могут оставить без денег. Катарские инвесторы недовольны

У «ПСЖ» этой весной все максимально плохо. Началось, как обычно, с вылета из Лиги чемпионов. Очередная драма в еврокубках пока не привела к смене тренера, но к этому все идет. Если в марте руководство клуба публично говорило о доверии к Томасу Тухелю, то к маю ситуация изменилась. L’Equipe опубликовал инсайд о том, что тренер вступил в конфликт с игроками, которые перестали достаточно уважать его. Сезон для «ПСЖ», по сути, был закончен уже несколько недель назад, требовалось на автомате докатить до титула чемпионов Франции. Эту задачу выполнили уже к 21 апреля, и игроки расслабились. В шести последних играх «ПСЖ» выиграл лишь однажды, потерпел три гостевых поражения подряд – унизительная статистика. Тухель считает, что это вина футболистов, которые раньше времени ушли в отпуск.

Глобально никуда не делся конфликт главного тренера с менеджментом клуба, отвечающим за комплектование команды. Ни тренер, ни остальные футболисты недовольны приобретением Леандро Паредеса, считая его игроком недостаточно уровня для «ПСЖ». Но в какой-то момент у тренерского штаба просто не было другого варианта кроме использования аргентинца. Но летом Тухель ждет изменений состава, на которые ему не готовы выделять очередную баржу денег.

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Более того, издание Le Parisien бомбануло инсайдом о том, что через пару лет «ПСЖ» вообще может оказаться в непривычной для себя ситуации нищего клуба. Тамим бин Хамад аль-Тани, владелец клуба, очень недоволен информационным фоном, который создается вокруг клуба и средств, в него вкладываемых.



Как все было: в 2011 году катарские шейхи всерьез пришли в европейский футбол. Сделано это было сразу через главный клуб одного из ключевых городов Европы. «ПСЖ» в тот момент был в долгах и не видел вариантов их погашения. Появление Аль-Тани и его фонда Qatar Sports Investments спасло и улучшило ситуацию. Сами катарцы надеялись, что инвестиции в самый популярный вид спорта на планете помогут изменить их негативный имидж, сложившийся в Европе и США. «ПСЖ» был только первым этапом большой работы, пик которой планируется на ЧМ-2022.



Но шейхи не учли слишком много деталей. Например, что недостаточно завалить футбольный клуб деньгами для побед во всех турнирах. Что успешная футбольная команда – проект, требующий денег, времени и специалистов. А еще они не учли того, что в футболе уже были парни с деньгами, которые долго сочиняли свои правила и следовали им. И оказалось, что если прийти к этим парням с еще бОльшими деньгами, тебе не будут рады. В какой-то момент против «ПСЖ» была целая испанская Ла Лига, взбесившаяся после переезда в Париж из Барселоны Неймара.



Хавьер Тебас, многолетний руководитель Ла Лиги, публично высказывал мысль, что с катарскими инвесторами все правила трансферного рынка перестают работать. «Даже если игрок невероятно дорогой, они просто открывают газовый кран чуть сильнее – и вот уже готов бюджет сделки», – ругался чиновник. И многие, конечно, его поддерживали.

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Фактически «ПСЖ» так и не стал большим клубом, в котором стремятся играть все молодые футболисты мира. Получилась только какая-то промежуточная стадия между Китаем и топ-командами Европы: можно зарабатывать деньги, но одновременно бороться за Лигу чемпионов и жить в Париже. При этом постоянно появляются слухи о том, что все молодые звезды «ПСЖ» хотят уехать играть в Англию или Испанию.



По информации Le Parisien сейчас Аль-Тани чувствует себя обиженным и разочарованным. Клуб не добивается нужных результатов, имидж только портится, а критики становится все больше. Очевидно, что действия «ПСЖ» при всем негативе вернули популярность французскому чемпионату. Людям интересно еженедельно смотреть на Неймара, Мбаппе и Ди Марию. Но вместо благодарности катарские инвесторы получают только ругательства. Президент «Лиона» Жан-Мишель Оля вообще ненавидит парижан и их деньги и не устает об этом говорить. С 2011 года изменилась политическая ситуация: как в стране, так и в УЕФА. Николя Саркози и Мишель Платини были намного более открыты и лояльны к катарским инвестициям, чем нынешние руководители.

С проведением чемпионата мира у Аль-Тани пропадет последняя стратегическая мотивация поддерживать «ПСЖ». Главный турнир в истории страны состоится, потребуется по максимуму выжимать максимум из последствий. До этого срока прекращение финансирования парижской команды невозможно, но дальше инвесторы рассматривают варианты. Например, вложить в деньги в не настолько большой клуб с меньшими амбициями. Сегодня уже появились сообщения о переговорах между Qatar Sports Investments и «Ромой», но эту новость опроверг президент римлян Джеймс Паллотта. В любом случае понятны намерения катарцев. Им нужен либо стабильный, либо успешный, либо недорогой проект. Если «ПСЖ» за ближайшие сезоны хотя бы раз не привезет в Париж Кубок чемпионов, деньги кончатся.