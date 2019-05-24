Акинфеев назвал троих сильнейших футболистов, против которых он играл

Бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев на встрече с болельщиками и студентами в РГГУ рассказал о любимом матче на домашнем чемпионате мира и назвал троих сильнейших футболистов, против которых он играл.

«На чемпионате мира особняком был матч с Испанией, но мне понравился с Хорватией. Понравился даже больше, несмотря на поражение. Три сильнейших футболиста, против которых играл? Мохамед Салах, Лионель Месси, Криштиану Роналду», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата».

Сборная России вышла в плей-офф ЧМ-2018, заняв второе место в группе A. Команда Станислава Черчесова одержала две победы и потерпела одно поражение. В 1/8 финала российские футболисты обыграли испанцев, а в четвертьфинале уступили хорватам.