Гендиректор «Балтики»: даже в случае вылета в ПФЛ будем играть на стадионе ЧМ

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне ФНЛ, а также рассказал о перспективах клуба.
«За эти полгода мы провели много работы по финансовому оздоровлению клуба и не считаем, что проиграли, просто был непростой турнирный период. Мы обыграли четыре команды из первой десятки и проиграли четырём клубам из нижней части таблицы. Это психологически тяжело. Был период, когда у нас отсутствовало пять-шесть ключевых игроков из-за травм. Совокупность факторов привела к 16-му месту и двум очкам от зоны спасения.
Если всё же придётся играть в ПФЛ, будем играть на стадионе чемпионата мира. Осенью федеральный центр «Москва» должен передать арену на баланс региона. Руководство области в два раза сократит арендную ставку. Президент России Путин сказал, что этому городу и стадиону нужна команда, достойная Премьер-Лиги. За следующие четыре года мы планируем подвести туда клуб», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.
- 25 мая 2019
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