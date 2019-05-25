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Гендиректор «Балтики»: даже в случае вылета в ПФЛ будем играть на стадионе ЧМ

Гендиректор «Балтики»: даже в случае вылета в ПФЛ будем играть на стадионе ЧМ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Генеральный директор калининградской «Балтики» Тажутдин Качукаев поделился мнением о выступлении команды в минувшем сезоне ФНЛ, а также рассказал о перспективах клуба.

«За эти полгода мы провели много работы по финансовому оздоровлению клуба и не считаем, что проиграли, просто был непростой турнирный период. Мы обыграли четыре команды из первой десятки и проиграли четырём клубам из нижней части таблицы. Это психологически тяжело. Был период, когда у нас отсутствовало пять-шесть ключевых игроков из-за травм. Совокупность факторов привела к 16-му месту и двум очкам от зоны спасения.

Если всё же придётся играть в ПФЛ, будем играть на стадионе чемпионата мира. Осенью федеральный центр «Москва» должен передать арену на баланс региона. Руководство области в два раза сократит арендную ставку. Президент России Путин сказал, что этому городу и стадиону нужна команда, достойная Премьер-Лиги. За следующие четыре года мы планируем подвести туда клуб», — сказал Качукаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Гендиректор «Балтики»: 1 процент из 100, что нам придётся играть в ПФЛ
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