Болельщики «Динамо» выбежали на поле после матча с «Арсеналом»

Фанаты московского «Динамо» выскочили на поле после финального свистка матча 30-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», который завершился вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Москве на реконструированном «Центральном стадионе „Динамо“ имени Льва Яшина.

Один из болельщиков подбежал к голкиперу бело-голубых Антону Шунину, но практически сразу его увели стюарды. Также на поле прорвались ещё несколько фанатов, но они также были оперативно «обезврежены» стюардами.

«Динамо», набрав 33 очка, финишировало на 12-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Арсенал» (46) завершил сезон на 6-м месте. Благодаря победе «Локомотива» в Кубке России тульский клуб впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу Европы.