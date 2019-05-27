Гол Фернандеша и травма Тарасова — в видеообзоре матча «Локомотив» — «Уфа»

В матче последнего, 30-го тура Российской Премьер-Лиги московский «Локомотив» принимал «Уфу». Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча стал полузащитник «железнодорожников» Мануэл Фернандеш на 39-й минуте.

На 17-й минуте защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия получил травму. Вместо грузинского игрока на поле вышел полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Тарасов. Однако через 12 минут российский хавбек также получил повреждение и не смог продолжить игру. Вместо Тарасова в игру вступил полузащитник московской команды Хвича Кварацхелия.

«Локомотив», набрав 56 очков, завершил сезон на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. «Железнодорожники» начнут следующий сезон Лиги чемпионов с группового этапа.

Видеообзор можно посмотреть на странице РПЛ в Rutube.

