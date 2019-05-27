Ахметов: если кто-то думает, что чемпионат Украины слабый, пусть выиграет

Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов подвёл итоги сезона.
«Во-первых, я счастлив. Я доволен, хочу всех поздравить с чемпионством, с Кубком. Думаю, что команда и клуб проделали огромную работу. Мы заслуженно завоевали чемпионское золото и Кубок.
Не обидно ли, что чемпион определился не в последнем туре? Нет, не обидно. Не могу сказать, что я расстроился по этому поводу. На такие исключения я согласен. Мы стали чемпионами досрочно. За этим стоит огромный труд. Вы посмотрите, сколько команда потеряла очков. Намного меньше, чем в прошлом сезоне. И то, что мы выходили на матч с киевским «Динамо» в звании чемпиона Украины и у тренерского штаба была возможность попробовать молодых талантов в деле, это очень хорошо.
Если кто-то думает, что чемпионат слабый, то пусть для начала попробует его выиграть. Для нас он вдвойне сложный. Потому что мы все игры играем на чужих полях. Это очень трудно», — цитирует Ахметова сайт телеканалов «Футбол 1/2».
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