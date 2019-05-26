Р. Ахметов: Ракицкий набрал меня и сказал: «Если вы позволите, я решил бы уйти»

Президент донецкого «Шахтёра» Ринат Ахметов прокомментировал переход бывшего защитника своей команды Ярослава Ракицкого в «Зенит».

«Ярик набрал меня и сказал: «Если вы позволите, я решил бы уйти». Но вы поймите, у нас есть ещё Коля Матвиенко. Я считаю, что это талант сумасшедший. Это будущее «Шахтёра». Если Ярик хочет уйти и я его не отпускаю, я ещё перекрываю дорогу, именно другим игрокам. Я хочу сказать ему спасибо за те годы, трофеи и его яркий красивый футбол», — сказал Ахметов в эфире программы «Великий футбол».

Ракицкий перешёл в «Зенит» в январе текущего года. Трансфер украинца обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе петербургского клуба 29-летний защитник провёл 16 матчей, забил 3 мяча и стал чемпионом России.