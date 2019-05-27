УЕФА не даст «Арсеналу» провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ

Футболисты лондонского «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку своего партнёра – армянского полузащитника Генриха Мхитаряна – перед началом финального матча Лиги Европы с «Челси».



Как сообщает Daily Mail, игроки «канониров» обсудили сложившуюся ситуацию и решили поддержать хавбека, выйдя на разминку перед игрой в футболках с его фамилией на спине. Однако УЕФА не позволит команде провести акцию. По правилам подобные действия должны быть согласованы с вышестоящими органами, и в организации выступают против данной идеи.



Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку, где пройдёт финал Лиги Европы, по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

«Арсенал» обвиняет УЕФА во всех грехах. Это лицемерие Мхитарян сам сделал выбор.