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УЕФА не даст «Арсеналу» провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ

УЕФА не даст «Арсеналу» провести акцию в поддержку Мхитаряна перед финалом ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Футболисты лондонского «Арсенала» не смогут провести акцию в поддержку своего партнёра – армянского полузащитника Генриха Мхитаряна – перед началом финального матча Лиги Европы с «Челси».

Как сообщает Daily Mail, игроки «канониров» обсудили сложившуюся ситуацию и решили поддержать хавбека, выйдя на разминку перед игрой в футболках с его фамилией на спине. Однако УЕФА не позволит команде провести акцию. По правилам подобные действия должны быть согласованы с вышестоящими органами, и в организации выступают против данной идеи.

Напомним, Мхитарян отказался лететь с «Арсеналом» в Баку, где пройдёт финал Лиги Европы, по политическим мотивам. Власти Азербайджана гарантировали игроку безопасность, однако футболист не согласился на поездку, после чего МИД страны заявил, что Армения использует хавбека в провокационных целях. Страны конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

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