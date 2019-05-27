«Майнц» объявил о переходе защитника «Баварии» Майера

«Майнц» на официальном сайте объявил о переходе защитника мюнхенской «Баварии» Джонатана Майера. 19-летний футболист заключил контракт с немецким клубом до 2022 года.



«Майнц» — отличный клуб, в котором молодой игрок может сделать следующий шаг в своей карьере. Молодые таланты способны обеспечить команде стабильное положение в Бундеслиге. Я с нетерпением жду, когда смогу сыграть за «Майнц» и порадовать болельщиков. Очень хочу проявить себя в Бундеслиге», — отметил Майер.



Майер выступал в составе резервной команды мюнхенской «Баварии». В сезоне-2018/19 защитник принял участие в 22 матчах и отметился 2 результативными передачами. «Майнц» завершил сезон на 12-м месте в турнирной таблице Бундеслиги.