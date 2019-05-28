Чалов: когда в атаку ставили Вернблума, были сомнения относительно будущего

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов признался, что начинал с опаской задумываться о своём будущем, когда бывшего хавбека команды Понтуса Вернблума ставили в атаку вместо него.



«Когда тренер ставил в атаку Вернблума, у меня появлялись сомнения относительно будущего. Но потом я просто отпустил ситуацию и стал тренироваться и играть за дубль в своё удовольствие. Нет, я не халтурил и работал в полную силу, просто перестал обращать внимание на то, что происходит вокруг меня. И слушать, что обо мне говорят. Я делал то, что должен был», — сказал Чалов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Денису Целых и Антону Третяку.



Чалов выступает в составе основной команды ЦСКА с 2016 года. В сезоне-2018/19 российский нападающий принял участие в 30 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. По итогам сезона Чалов был признан лучшим бомбардиром чемпионата России.

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