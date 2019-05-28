«Ахмат» проведёт летние сборы в Австрии
Грозненский «Ахмат» проведёт два учебно-тренировочных сбора в межсезонье, сообщает официальный сайт команды. Оба летних сбора грозненская команда проведёт в Австрии.
Первый подготовительный этап для «Ахмата» начнётся 14 июня и завершится 27 июня. Вторые сборы грозненская команда проведёт с 29 июня по 10 июля. Во время летних сборов «Ахмат» проведёт шесть контрольных матчей — по три на каждом из этапов. Соперники грозненской команды в контрольных играх станут известны позже.
Грозненский «Ахмат» завершил сезон-2018/19 на восьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом России стал петербургский «Зенит». Ранее «Ахмат покинули защитник Милад Мохаммади и нападающий Беким Балай.
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