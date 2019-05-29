Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы

Владелец «Челси» Роман Абрамович прибыл в Баку, где сегодня, 29 мая, состоится финал Лиги Европы, в котором синие сыграют с «Арсеналом». Об этом сообщает Corrire sello Sport.

По информации источника, российский собственник клуба был замечен в отеле, где остановилась его команда перед заключительной игрой текущего сезона.

Фото доступно в "твиттере" Corrire sello Sport.

Матч «Арсенал» — «Челси» будет проходить на стадионе «Олимпийский». Начало игры — в 22:00 мск.

Напомним, Абрамович приобрёл «Челси» в 2003 году. За это время клуб пять раз становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В начале текущего года появились слухи, что россиянин может продать клуб, однако эта информация впоследствии не подтвердилась.