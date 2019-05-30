Шикунов: переходные матчи — это очень неприятная ситуация, в них возможно всё

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов дал комментарий в преддверии стыкового матча за право сохранения прописки в Российской Премьер-Лиге с «Нижним Новгородом».
«Миодраг Божович очень внимательно разбирает игру «Нижнего Новгорода», чтобы подготовить команду к грядущей встрече. Первая игра у нас будет на выезде, и это создает определенные сложности. Но мы будем биться и постараемся сохранить место в РПЛ.
Стыки — это очень неприятная ситуация. Переходные матчи похожи на Кубок — в них возможно всё. Например, в прошлом сезоне «Тосно» выиграл трофей, а от них этого никто не ждал. Я уже проходил стыки, когда работал в «Ростове», так что на собственном опыте знаю, как это тяжело.
Безусловно, будущее многих людей в клубе зависит от результата переходных матчей. Одно дело, когда команда выступает в Премьер-Лиге, и совершенно другое — играть в ФНЛ. Так что будем всё решать уже после матчей с «Нижним Новгородом», — приводят слова Шикунова «Известия».
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