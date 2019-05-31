Суарес и Кавани включены в заявку Уругвая на Кубок Америки

Федерация футбола Уругвая опубликовала в «Твиттере» заявку национальной команды на Кубок Америки — 2019, который пройдёт с 17 июня по 7 июля в Бразилии.
Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Мартин Сильва («Либертад»);
защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Мартин Касерес («Ювентус»), Джованни Гонсалес («Пеньяроль»), Марсело Саракки («РБ Лейпциг»);
полузащитники: Диего Лашальт («Милан»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Лукас Торрейра («Арсенал»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Федерико Вальверде («Реал»), Николас Лодейро («Сиэтл»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»);
нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Хонатан Родригес («Сантос»), Гастон Перейро (ПСВ).
На групповом этапе подопечные Фабиана Които сыграют с командами Эквадора, Японии и Чили.
- 31 мая 2019
-
03:27
-
03:00
-
02:56
-
02:42
-
02:19
-
01:57
-
01:51
-
01:05
-
00:53
-
00:37
-
00:12
- 30 мая 2019
-
23:57
-
23:55
-
23:37
-
23:36
-
23:17
-
22:54
-
22:51
-
22:31
-
22:20
-
22:04
-
21:51
-
21:32
-
21:26
-
21:09
-
21:06
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
19:59
-
19:48
-
19:45
-
19:36
-
19:31
-
19:25