Суарес и Кавани включены в заявку Уругвая на Кубок Америки

Федерация футбола Уругвая опубликовала в «Твиттере» заявку национальной команды на Кубок Америки — 2019, который пройдёт с 17 июня по 7 июля в Бразилии.

Вратари: Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»), Мартин Сильва («Либертад»);

защитники: Диего Годин («Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Хосе Хименес («Атлетико»), Мартин Касерес («Ювентус»), Джованни Гонсалес («Пеньяроль»), Марсело Саракки («РБ Лейпциг»);

полузащитники: Диего Лашальт («Милан»), Матиас Весино («Интер»), Родриго Бентанкур («Ювентус»), Лукас Торрейра («Арсенал»), Наитан Нандес («Бока Хуниорс»), Федерико Вальверде («Реал»), Николас Лодейро («Сиэтл»), Джорджиан Де Арраскаэта («Фламенго»);

нападающие: Луис Суарес («Барселона»), Эдинсон Кавани («ПСЖ»), Кристиан Стуани («Жирона»), Макси Гомес («Сельта»), Хонатан Родригес («Сантос»), Гастон Перейро (ПСВ).

На групповом этапе подопечные Фабиана Които сыграют с командами Эквадора, Японии и Чили.